Fondazione Papa Giovanni XXIII: mons. Beschi (Bergamo) riconferma alla guida Santus e don Bolis

Il vescovo di Bergamo, mons. Francesco Beschi, ha riconfermato, per il prossimo quinquennio, il presidente e il direttore della Fondazione Papa Giovanni XXIII, unitamente ai membri del consiglio di amministrazione dell’istituzione diocesana, costituita nel Giubileo del 2000 e poi riconosciuta dallo Stato Italiano, con l’intento di raccogliere, custodire, studiare, divulgare e incentivare il prezioso patrimonio documentario di Angelo Giuseppe Roncalli, riversato dal suo segretario particolare, il compianto card. Loris Francesco Capovilla.

Con apposito decreto, mons. Beschi ha rinnovato la fiducia al presidente Armando Santus e al direttore, don Ezio Bolis, nominato nei giorni scorsi da Papa Francesco consultore della Congregazione per la Dottrina della fede. Il vescovo di Bergamo ha nominato nuovo membro del consiglio di amministrazione della Fondazione il giornalista Alessandro Invernici confermando, sempre per cinque anni, gli altri componenti: don Gustavo Bergamelli, rettore del seminario vescovile; Elisa Bortolato, direttrice dell’Istituto secolare di Sant’Angela Merici; Giuseppe Giovannelli, presidente della Fondazione Bernareggi e vicepresidente della Fondazione Angelo Custode; il giornalista Marco Roncalli, pronipote di san Giovanni XXIII. Confermato per un ulteriore quinquennio anche i membri del collegio dei revisori dei conti della Fondazione: Luciana Gattinoni (presidente), Alfio Catalano e Gianmaria Monticelli.