Governo: Acli, “preoccupati da povertà e disoccupazione crescenti, venga coinvolto il Terzo settore per la tenuta sociale”

“Siamo molto preoccupati dell’emergenza sociale che nel nostro Paese sta manifestando cifre crescenti di povertà e disoccupazione. Confidiamo, in questa fase politica, che il nuovo Governo coinvolga anche il Terzo settore, che finora ha avuto un ruolo fondamentale nella tenuta delle comunità, soprattutto in un momento come quello che stiamo attraversando, dove le fragilità e le diseguaglianze si ampliano”. Così le Acli in una nota. “Invitiamo il Governo a utilizzare i fondi europei anche per ideare, attraverso il metodo della concertazione, un ‘programma sociale’ sulla cui realizzazione le Acli si impegneranno nella coprogettazione e nella realizzazione”.