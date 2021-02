Paesi Bassi: il congresso pastorale “Quando Dio ci rinnova” si trasferisce on-line. “Essere missionari per il Regno”

Si erano già iscritte oltre mille persone, ma l’appuntamento deve essere spostato on line e quindi il Congresso pastorale, dal tema “Quando Dio ci rinnova” (11-13 marzo 2021) si muoverà tra Zoom, YouTube e WonderMe. Aperto a parrocchiani, volontari, vescovi, sacerdoti, diaconi, assistenti pastorali e catechisti, di Paesi Bassi e Fiandre, intende aiutare a essere “più missionari e più fecondi per il Regno di Dio”. L’organizzazione e la realizzazione dell’evento vede coinvolti la Conferenza episcopale e una serie di comunità e movimenti carismatici presenti nel Paese, tra cui l’esperienza di Alpha, le “cellule di evangelizzazione” presenti in molte diocesi olandesi, e promotrici dal 2008 questi eventi a cadenza biennale. I lavori si snoderanno attraverso sei webinar interattivi, con momenti di preghiera, dialogo con i relatori e discussioni in piccoli gruppi. Gli appuntamenti sono nella prima parte della mattinata e nel tardo pomeriggio, in modo da permettere a tutti di poter seguire. La conclusione è affidata al vescovo di Breda, mons. Jan Liesen, che terrà una meditazione biblica a cui seguirà la celebrazione della messa presieduta da Koos Smits, “con partecipazione attiva su Zoom”.