Giornata del malato: Cesena-Sarsina, domani celebrazioni e testimonianze

In occasione della 29ª Giornata mondiale del malato, dedicata al tema “‘Uno solo è il vostro Maestro e voi siete tutti fratelli’ (Mt 23,8). La relazione di fiducia alla base della cura dei malati”, sono due gli appuntamenti in programma giovedì 11 febbraio nella diocesi di Cesena-Sarsina.

Alle 15.30, nella chiesa parrocchiale di San Domenico a Cesena, il vescovo Douglas Regattieri presiederà una celebrazione eucaristica che sarà preceduta (alle 15) da alcune testimonianze. L’intero appuntamento sarà trasmesso in diretta streaming sulla pagina Facebook e sul canale Youtube del “Corriere Cesenate”.

Alle 17, poi, mons. Regattieri celebrerà messa nella cappella dell’ospedale “Bufalini” alla presenza del personale sanitario.