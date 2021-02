Papa Francesco: udienza, il ricordo delle vittime della “calamità” in India e del Capodanno lunare

(Foto Vatican Media/SIR)

“Esprimo la mia vicinanza alle vittime della calamità che si è verificata tre giorni fa, nel nord dell’India”. Lo ha detto il Papa, prima dei saluti ai fedeli di lingua italiana che come di consueto concludono l’udienza geneale del mercoledì. “Una parte del ghiacciaio si è staccata provocando una violenta inondazione, che ha travolto i cantieri di due centrali elettriche”, ha proseguito Francesco: “Preghiamo per gli operai defunti e i loro familiari e per tutte le persone ferite e danneggiate”. “Nell’estremo Oriente e in varie parti mondo – ha aggiunto il Papa – il 12 febbraio molti milioni di uomini e di donne festeggeranno il capodanno lunare. Invio a loro un cordiale saluto, unitamente all’augurio che il nuovo anno porti frutti di fraternità e di solidarietà”.