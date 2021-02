Società: Università Cattolica, al via stasera il ciclo di webinar “Alumni Global Talks”

Web, Brexit, economia verde, Cina. Una “nuova normalità” si sta delineando e per inquadrarla l’Associazione Alumni dell’Università Cattolica del Sacro Cuore ha ideato “Alumni Global Talks”, un ciclo di webinar per offrire chiavi di lettura sui fenomeni in atto che stanno portando a profonde trasformazioni. Gli incontri sono organizzati in collaborazione con i Comitati internazionali Alumni Ucsc, che dalle loro sedi di Bruxelles, Londra e Far-Middle East hanno co-progettato i webinar.

Il primo appuntamento, in programma oggi, mercoledì 10 febbraio, è dedicato al web e si intitola “La rete che vorremmo”. Interverranno Marcello Foa, presidente della Rai, l’alumna Unicatt Mariangela Marseglia, country manager di Amazon per Italia e Spagna, Simona Panseri, direttrice Corporate Communications and Pubblic Affairs di Google per l’area del Sud Europa, e Ruben Razzante, docente di Diritto dell’informazione in Cattolica e autore del libro “La rete che vorrei. Per un web al servizio di cittadini e imprese dopo il Covid-19”. I relatori affronteranno il tema dei cambiamenti di internet, discutendo su come questi possano aiutare a costruire una società migliore e un’economia più solidale. L’incontro sarà moderato da Daniele Bellasio, direttore della Comunicazione dell’Ateneo. La diretta sarà tramessa alle 18 su tutti i social Unicatt e dell’Associazione Alumni Ludovico Necchi.

Altri tre i webinar in calendario. Il 17 febbraio il focus sarà “Le nuove relazioni Ue-Uk dopo la Brexit: profili legali e finanziari”, il 3 marzo sarà il turno di “Una ripresa verde per l’Europa? Sinergie tra pubblico e privato”, mentre il 17 marzo verranno trattati i nuovi delicati equilibri con l’Estremo Oriente nel seminario “Le nuove relazioni Ue-Cina dopo l’Accordo sugli investimenti: profili legali e finanziari”.

Una vera e propria maratona di idee, pensata per accompagnare la comunità universitaria alla 97ª Giornata per l’Università Cattolica il prossimo 18 aprile.