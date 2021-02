Giornata del malato: Fermo, domani convegno sul web con don Angelelli e l’arcivescovo Pennacchio

Un convegno sul web registrato e poi caricato e pubblicato dalle 8 di domani sul sito della diocesi di Fermo e sul canale YouTube. L’iniziativa sarà incentrata sull’importanza di “generare speranza”, in occasione della Giornata del malato e nella ricorrenza liturgica della Beata Vergine Maria di Lourdes. A proporla è l’Ufficio diocesano per la pastorale della salute, vita e bioetica. Interverranno medici e infermieri impegnati in prima linea, esperti e personalità del mondo accademico oltre che volontari laici a servizio della pastorale della salute. A introdurre il convegno e gli interventi dei vari relatori sarà don Massimo Angelelli, direttore dell’Ufficio nazionale per la pastorale della salute della Cei. Le riflessioni finali sono state affidate all’arcivescovo, mons. Rocco Pennacchio, che, a conclusione del webinar, volendo consegnare delle personali suggestioni afferma: “Lasciamoci condurre e guidare dalla concretezza della realtà, in particolare nella convivenza con il virus, guardando alla fase pandemica come a una ‘maestra’ di vita e di conversione. Sul futuro che ci attende, andare oltre ai modelli pastorali consolidati, lasciando che la pandemia ci metta in discussione. Non potremo prescindere, nella pastorale del futuro, dalle parole: ascolto, relazione di fiducia e alleanza tra paziente e curante”.

L’arcidiocesi rende noto, inoltre, che l’arcivescovo celebrerà, domani, alle 16, in cattedrale, una Messa per medici e operatori sanitari e per tutti gli ammalati. Per favorire e permettere la partecipazione soprattutto da casa o dalle strutture sanitarie, la Messa verrà trasmessa in diretta sulle frequenze di Radio Fermo 1.