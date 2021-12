Terra Santa: Ass. Santo Sepolcro Foligno (onlus), la lotteria per portare “un sorriso ai bambini di Gerico”

Terra Santa School, Gerico

Con l’estrazione dei numeri vincenti si è chiusa il 4 dicembre, ad Assisi, la lotteria promossa dall’ Associazione Santo Sepolcro Foligno Onlus nell’ambito del suo progetto “Porta un sorriso ai bambini di Gerico”. L’iniziativa solidale era stata lanciata lo scorso ottobre dopo che in una lettera indirizzata alla stessa Associazione, guidata dal presidente padre Giuseppe Battistelli, fra’ Mario Hadchity, parroco della parrocchia latina del Buon Pastore di Gerico e direttore della locale Terra Santa School, aveva chiesto aiuto per mandare avanti l’istituto, messo in grave difficoltà dal Covid e sull’orlo della chiusura. Grido di aiuto raccolto dall’Associazione che ha organizzato una lotteria a premi, finalizzata alla raccolta di fondi da inviare alla parrocchia palestinese. Durante la serata padre Battistelli, già Commissario di Terrasanta per l’Umbria, ha sottolineato l’importanza di continuare a sostenere, anche con nuove iniziative, la scuola di Gerico, l’unica nella città dove si insegna la lingua italiana. “Molti studenti – ha affermato – con la ripresa dell’attività didattica si trovano in grande difficoltà, in quanto, a seguito della pandemia la scuola è rimasta chiusa, per cui c’è bisogno di sostenere molti ragazzi deboli, dal primo al quarto grado, in alcune materie, organizzando aule speciali. Solo così molti studenti potranno essere di nuovo inseriti nelle aule di appartenenza. Le difficoltà economiche hanno impedito di pagare regolarmente gli stipendi ai professori, arretrati di quattro mesi. Inoltre, per recuperare la socialità e la didattica si rende necessario attrezzare l’aula magna con l’audio, il video e uno schermo digitale”. Raggiunto telefonicamente a Gerico, padre Hadchity ha rivelato che “attualmente alcune classi sono chiuse a seguito dell’infezione da Covid-19, altre si stanno preparando per la terza dose del vaccino. Speriamo che questo sia sufficiente per evitare un nuovo lockdown”. Informazioni su www.santosepolcrofolignoonlus.it – associazione@santosepolcrofolignoonlus.it