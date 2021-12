Papa in Grecia: arrivato alla scuola delle Orsoline di Atene per l’incontro con i giovani

Il Papa è arrivato alla scuola delle Orsoline di Atene per l’incontro con i giovani, ultimo momento pubblico della visita apostolica in Grecia. La mattinata di Francesco è cominciata in nunziatura, dove ha ricevuto la visita del Presidente dl Parlamento ellenico, Konstantinos Tasoulas e si è poi congedato dal personale della nunziatura apostolica e dai benefattori. Il Papa viene accolto all’ingresso della Sla polivalente della scuola cattolica delle SUore Orsoline dal responsabile della pastorale giovanile della Grecia. Festoso il canto d’ingresso, con i ragazzi che hanno sventolato in alto le bandierine e hanno scandito a più riprese il suo nome.