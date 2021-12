Diocesi: Teramo, mercoledì si accendono le luci sul campanile del duomo per l’Immacolata Concezione

(foto diocesi Teramo-Atri)

Mercoledì 8 dicembre, dopo la messa delle ore 19 presieduta da mons. Lorenzo Leuzzi in occasione dell’Immacolata, verrà svelata la cuspide del campanile della cattedrale di Santa Maria Assunta, la prima ad aver iniziato i restauri tra quelle interessate dal cratere sismico del 2016 nel Centro Italia. La cerimonia prevede inoltre la proiezione dell’immagine di 120 mq di una Natività di Alessandro Bonvicino, detto il Moretto, sulla parete della torre campanaria. Dall’Ufficio stampa della diocesi di Teramo-Atri comunicano inoltre come, grazie a bonus fiscali e contributi Cei, siano inseriti nel piano di ristrutturazione edifici di pregio artistico dei centri storici come gli episcopi ed i seminari di Teramo e di Atri, oltre che Casa Maria Immacolata a Giulianova ed il complesso parrocchiale di Montepagano a Roseto degli Abruzzi.