Immacolata: a Lamezia Terme il tradizionale omaggio floreale alla Madonna

Mercoledì 8 dicembre, nella solennità dell’Immacolata Concezione, Lamezia Terme rinnova l’atto di affidamento alla Vergine Maria con il tradizionale omaggio floreale alla statua della Madonna dell’obelisco in Piazza Ardito. Alle 18.30, in Cattedrale, la Santa Messa solenne presieduta dal vescovo Giuseppe Schillaci con i canonici del Capitolo della cattedrale. Alle 20, in piazza Ardito, il vescovo presiederà un momento di preghiera al quale parteciperanno i canonici del Capitolo della cattedrale e i parroci della città. Saranno presenti il sindaco Paolo Mascaro e le autorità civili e militari. La collocazione della corona di fiori si realizzerà grazie agli operatori dei vigili del fuoco del distaccamento di Lamezia Terme mentre i volontari dell’Associazione nazionale Polizia di Stato (Anps) garantiranno lo svolgimento del momento di preghiera nel rispetto delle regole anti-Covid.