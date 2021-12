Natale: Acli Roma, al via il concorso video “Il presepe che serve”

Torna per la seconda edizione l’iniziativa “Il presepe che serve”, promossa dalle Acli di Roma e provincia, in collaborazione con la Fap Acli di Roma, il Cta di Roma e il Circolo Acli Padre G. Molinari di Cecchina. Si tratta di un concorso video a premi che quest’anno ha come tema “Per accogliere la speranza” e che ha come obiettivo quello di promuovere e condividere quel tesoro di valori racchiuso nella rappresentazione della Natività.

L’iniziativa prenderà il via il prossimo 8 dicembre, giornata in cui tradizionalmente le famiglie allestiscono il presepe ma anche in concomitanza con il tradizionale omaggio floreale che le Acli di Roma e provincia realizzeranno, insieme a tutti i propri circoli e nuclei, alla statua dell’Immacolata a piazza di Spagna. I partecipanti sono chiamati a raccontare attraverso un breve video (durata massima un minuto), il proprio presepe domestico, realizzato in famiglia, pubblicandolo poi, a partire proprio dall’8 dicembre, sulla pagina Facebook @presepecheserve, sul proprio profilo Instagram con gli hashtag #acliroma e #presepecheserve oppure inviandolo alla mail comunicazione@acliroma.it.

La partecipazione al concorso è gratuita ed è aperta a tutte le persone, senza limiti d’età, residenti e domiciliate nel territorio di Roma e Provincia. Possono partecipare persone fisiche, enti, associazioni, scuole, parrocchie o aziende, che gareggeranno in due categorie differenti: “singoli” e “gruppi”. Il regolamento completo è consultabile sul sito acliroma.it e la scadenza per l’invio dei video è fissata per il 6 gennaio 2022. Il concorso prevede un premio per i primi tre classificati in entrambe le categorie.