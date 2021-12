Diocesi: Bolzano, morto don Franz Sottara. Fu a lungo decano in Val Badia

(Foto Archivio)

Don Franz Sottara, presbitero della diocesi di Bolzano-Bressanone, si è spento sabato sera all’ospedale di Brunico. Figura molto popolare di sacerdote, fu a lungo parroco a San Leonardo e La Villa nonché decano della Val Badia.

Sottara era nato il 25 dicembre 1935 a San Martino in Badia. Ordinato sacerdote il 29 giugno 1958 a Bressanone, dal 1959 al 1968 è stato cooperatore a San Leonardo in Badia, San Candido, La Valle e curato a Livinallongo. Nel 1968 don Sottara è diventato parroco a Longiarù, incarico svolto fino al 1976. Dal 1976 al 1993 è stato parroco a La Villa, dal 1993 al 2011 decano della Val Badia e parroco a San Leonardo in Badia, nonché dal 1999 al 2011 nuovamente parroco a La Villa. Nel 2011 don Sottara è stato esonerato dagli incarichi di decano e parroco per raggiunti limiti di età, continuando però l’opera di collaboratore pastorale a La Valle, dove viveva.

I funerali del decano emerito della Badia si svolgeranno, giovedì 9 dicembre, alle 10 a La Valle.