Diocesi: Macerata, domani sera concerto “Mater Misericordiae. I canti devozionali mariani dei pellegrini del XIV secolo”

In occasione della solennità dell’Immacolata Concezione e della recente conclusione dei lavori che hanno interessato la chiesa San Giuseppe di Sforzacosta, frazione di Macerata, è in programma per domani sera il concerto “Mater Misericordiae. I canti devozionali mariani dei pellegrini del XIV secolo” della Cappella musicale della cattedrale di Macerata diretta da Carlo Paniccià. Dalle 21.15 nella chiesa parrocchiale di Sforzacosta verrà proposta l’esecuzione moderna del “Llibre vermell de Montserrat” eseguita dalla formazione corale maceratese accompagnata dall’ensemble strumentale ModernAntiqua composto da Marta Senesi al flauto, Carlo Piergallini alla viola e Laura Conca alle percussioni.

Il “Llibre vermell de Montserrat” (“libro rosso di Montserrat”) – viene spiegato in una nota – è un codice manoscritto importantissimo copiato verso la fine del XIV secolo, contenente una collezione di canti medievali e testi di contenuto liturgico che prende il nome a motivo del colore delle copertine con cui fu rilegato nel XIX secolo. Il manoscritto è conservato presso il monastero benedettino di Montserrat, sito vicino a Barcellona, dove si venera la Madre di Dio di Montserrat (in catalano “la Mare de Déu de Montserrat”) detta anche la Vergine “Moreneta” in quanto nella basilica è presente una scultura lignea romanica del XII secolo che raffigura la Madonna col bambino rappresentata con il volto di carnagione scura.