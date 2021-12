Diocesi: Milano, questa sera il “Discorso alla città” dell’arcivescovo Delpini. “… con gentilezza – Virtù e stile per il bene comune”

Ha per titolo “… con gentilezza – Virtù e stile per il bene comune” il discorso alla città e alla diocesi che l’arcivescovo di Milano, mons. Mario Delpini, pronuncerà questa sera alle 18, durante la celebrazione dei Vespri in onore del patrono sant’Ambrogio, nella basilica a lui dedicata. La riflessione dell’arcivescovo “è rivolta in particolare ad amministratori pubblici, politici e responsabili del bene comune che vivono e operano nel territorio della diocesi di Milano”, spiega una nota della Curia (per le norme sanitarie imposte dall’emergenza pandemica, è stato necessario limitare gli inviti alle principali autorità e ai sindaci dei Comuni con più di 13mila abitanti).

Il Discorso alla città sarà trasmesso in diretta televisiva su RaiTre, a cura della Tgr Lombardia, con commenti e approfondimenti giornalistici; in forma integrale su Telenova (canale 14), ChiesaTv (canale 195), su Radio Marconi e Radio Mater, in diretta streaming sul portale www.chiesadimilano.it e sul canale YouTube della diocesi.

Martedì 7 dicembre, alle 10.30, nella basilica di Sant’Ambrogio, l’arcivescovo celebrerà la messa pontificale in onore del patrono.

In occasione della solennità dell’Immacolata Concezione della Beata Vergine, che la Chiesa celebra l’8 dicembre, mons. Delpini presiederà invece la messa pontificale in Duomo al mattino e nel pomeriggio guiderà un rosario itinerante nel quartiere Gallaratese.

La celebrazione nella cattedrale inizierà alle 11. La processione mariana, invece, partirà alle 15.30 dalla cappella della Madonnina (via Enrico Falck 18), antica sede della parrocchia nata 50 anni fa per accogliere le famiglie che emigravano per lo più dal Sud Italia per lavorare nelle fabbriche del capoluogo lombardo.

Da qui, attraverso via Mario Borsa, l’arcivescovo giungerà con i fedeli nella chiesa parrocchiale di San Leonardo, al confine con il comune di Pero, oggi punto di riferimento anche per il quartiere Cascina Merlata che sta sorgendo a sud del sito espositivo di Expo 2015.

“Nata mezzo secolo fa ai bordi della città che si stava espandendo sotto l’impulso del boom economico, la nostra parrocchia è ancora oggi un ponte tra il passato e il futuro. Per questo, dopo la celebrazione solenne nel cuore di Milano, accoglieremo con gioia l’arcivescovo per festeggiare con lui questo importante anniversario e invocare la protezione di Maria”, spiega il parroco don Andrea Meregalli.