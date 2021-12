Germania: nuovo sussidio della Chiesa tedesca su “vecchiaia, cura e morire in famiglia”

In vista della domenica della famiglia di quest’anno, il 26 dicembre, la Conferenza episcopale tedesca (Dbk) ha pubblicato un nuovo sussidio di lavoro online. Ha per tema “la vecchiaia, la cura e il morire in famiglia” e offre suggerimenti per avvicinarsi alla fase finale della vita nel matrimonio e nella famiglia. “Una lunga vita è ricca di incontri, esperienze e storie. Si accumulano molte esperienze di vita che devono essere trasmesse alle generazioni successive”, scrive il presidente della Commissione per il matrimonio e la famiglia della Dbk, l’arcivescovo di Berlino, mons. Heiner Koch, nella sua prefazione. Il sussidio analizza, tra l’altro, il mandato della pastorale degli anziani, la Giornata mondiale dei nonni e degli anziani, la pastorale dei familiari delle persone affette da demenza, nonché questioni e considerazioni teologiche sul morire. Preghiere, brani biblici e testi meditativi guidano la riflessione. Il sussidio fa riferimento all’Esortazione apostolica post-sinodale Amoris laetitia di Papa Francesco del 2016.