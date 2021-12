Cultura: Sermig, domani il direttore del Museo Egizio di Torino ospite dell’Università del dialogo

“La cura della memoria”. Sarà questo il tema affrontato da Christian Greco, direttore del Museo Egizio di Torino dal 2014, nell’incontro in programma domani all’Università del dialogo del Sermig. A partire dalle 18.30, negli spazi dell’Arsenale della pace di Torino, si cercherà di capire come prendersi cura del patrimonio artistico del nostro Paese, che vanta 58 siti Unesco, quasi 5mila musei ed aree archeologiche e un Comune su tre dotato di uno spazio museale. Un “patrimonio – spiega una nota del Sermig – non solo da tutelare, ma da custodire. Un’eredità di cui prendersi cura a livello generale e individuale”.

L’incontro, a ingresso libero con green pass, sarà trasmesso anche in streaming sulle pagine YouTube e Facebook del Sermig e sul sito web www.sermig.org.