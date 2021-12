Papa a Cipro e in Grecia: Mattarella, “instancabile incoraggiamento a rafforzare dialogo, coesione e concordia per uno sviluppo autenticamente umano dei Paesi del Mediterraneo”

“Sono lieto di porgere a Vostra Santità, al rientro dal viaggio apostolico a Cipro e in Grecia, un affettuoso e deferente saluto a nome della Repubblica italiana e mio personale”. Si apre con queste parole il messaggio che il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha inviato a Papa Francesco, in occasione del rientro dal viaggio apostolico a Cipro e in Grecia.

“Collocando al centro del Suo magistero – e della predicazione nel corso di questa visita pastorale – la promozione e la difesa della dignità umana, Vostra Santità offre un instancabile incoraggiamento a rafforzare il dialogo, la coesione e la concordia, elementi tutti imprescindibili per uno sviluppo autenticamente umano dei paesi del Mediterraneo”, prosegue il Capo dello Stato.

“In attesa di avere il piacere di incontrarla nuovamente tra pochi giorni in Vaticano, le rinnovo i sentimenti di affetto e vicinanza del popolo italiano”, conclude Mattarella.