Luigi Sturzo: UnitelmaSapienza, il 10 dicembre webinar su “La lotta alla mafia: oltre l’emergenza”

Venerdì 10 dicembre, dalle 17 alle 19, si terrà il webinar “La lotta alla mafia: oltre l’emergenza” in collaborazione tra UnitelmaSapienza, l’Istituto Luigi Sturzo e il Centro internazionale Luigi Sturzo.

Il webinar precede la prima dell’opera teatrale di don Luigi Sturzo “La Mafia” al Teatro Parioli, in programma per mercoledì 15 dicembre, alle 21. Al webinar di presentazione parteciperanno Gaspare Sturzo (magistrato e presidente del Centro internazionale Luigi Sturzo) e Piero Maccarinelli (regista dell’opera teatrale), oltre ai presidenti di CdS e ai docenti di Unitelma Sapienza aderenti all’iniziativa. Interverranno alcuni studenti. Gli studenti di UnitelmaSapienza sono invitati a partecipare al webinar e alla rappresentazione teatrale, previa registrazione da effettuarsi online compilando un modulo. Il link al webinar sarà inviato qualche giorno prima dell’evento a coloro che risulteranno registrati. Le iniziativa nei 150 anni dalla nascita di don Sturzo.