Diocesi: Teramo, mercoledì al santuario di San Gabriele il Giubileo dei donatori di sangue e campagna solidale per la ricerca fibrosi cistica

Sarà celebrato mercoledì 8 dicembre nel santuario di San Gabriele, il giubileo dell’Associazione donatori di sangue Fidas Teramo, in occasione delle celebrazioni per il centenario della canonizzazione del patrono d’Abruzzo. Il ritrovo dei partecipanti, provenienti da tutta la regione, è previsto per le ore 9, mentre alle ore 11 sarà celebrata la messa da padre Dario Di Giosia, rettore del santuario. L’incontro si concluderà con l’attraversamento della Porta santa dell’antica basilica e un momento di preghiera davanti all’urna del santo. In questa occasione, la Fidas ha previsto un’iniziativa solidale che, attraverso l’offerta devoluta in cambio di una confezione natalizia di cioccolatini, vuole finanziare la Fondazione ricerca fibrosi cistica ed alcune borse di studio per giovani pazienti del Centro regionale per la fibrosi cistica dell’ospedale di Atri.