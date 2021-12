Incontro Papa Francesco e Patriarca Kirill: Metropolita Hilarion, “né il luogo né la data di questo incontro sono stati ancora decisi”

“Il 20 dicembre è previsto il mio incontro con Papa Francesco. Intendo portare a lui a nome di Sua Santità il Patriarca Kirill gli auguri per il suo 85° compleanno, e anche discutere con lui un’ampia gamma di questioni riguardanti le relazioni bilaterali tra le nostre Chiese. Tra queste questioni, c’è un possibile futuro incontro di Papa Francesco con il patriarca Kirill. Né il luogo né la data di questo incontro sono stati ancora decisi”. Così in una nota pubblicata sul sito del Patriarcato di Mosca – mospat.ru – il presidente del Dipartimento per le relazioni ecclesiali esterne del Patriarcato di Mosca, metropolita Hilarion di Volokolamsk, commenta le notizie rilanciate oggi dai media di un possibile e “non lontano” incontro tra Papa Francesco e il Patriarca Kirill. Riguardo ad una visita del Papa a Mosca, il metropolita ha detto: “posso dire che questo tema non è stato discusso a livello bilaterale. Spero che l’incontro previsto per il 20 dicembre ci permetta di discutere tutte le questioni di reciproco interesse”. Il Metropolita dà poi alcune precisazioni riguardo alla visita del Patriarca Kirill in Finlandia: “Alcuni anni fa, il Patriarca ha ricevuto un invito dal capo della Chiesa evangelica luterana di Finlandia, dall’arcivescovo ortodosso di Finlandia e dal vescovo cattolico di Helsinki. Tuttavia, da allora “tanta acqua è passata sotto i ponti”, la situazione inter-ortodossa è cambiata, ed è iniziata una pandemia. I preparativi per questa visita sono attualmente sospesi”.