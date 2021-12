Diocesi: Pistoia, al via gli incontri di formazione “In rete tutti i gio…vani”

Il cammino di quest’anno proposto dal servizio di Pastorale giovanile diocesana di Pistoia vuole muoversi in due direzioni: la prima porterà ad essere pellegrini nelle realtà giovanili della diocesi, mentre la seconda offrirà spazi di riflessione e condivisione in una nuova sala preparata appositamente per questo, attraverso incontri mensili di formazione per i giovani.

Per incontrare le realtà giovanili della diocesi viene proposto il pellegrinaggio di una rete da pesca che sarà il simbolo della Chiesa che ci accoglie. “Il pescatore chi è? Il pescatore sei te!”: “Con questo titolo ci faremo presenti ad ogni gruppo parrocchiale o associativo chiedendo un momento di condivisione e poi lasciando la rete da riempire con i propri talenti e i propri doni. Alla fine di questo anno, avremo, quindi, costruito materialmente una rete di relazioni che ci farà sentire ancor più Chiesa viva. I gruppi che vorranno aderire potranno contattarci attraverso i nostri canali social (Facebook e Instagram restiamoinsiemepg, su WhatsApp al numero 3317543787, tramite mail a restiamoinsiemepg@gmail.com). Con questi incontri aiuteremo il cammino del Sinodo in questa sua prima fase di ascolto delle realtà ecclesiali”, si legge sul sito della diocesi.

Gli incontri di formazione per i giovani, invece, avranno per titolo “In rete tutti i gio…vani” e si svolgeranno ogni primo lunedì del mese, partendo da oggi, 6 dicembre, alle 21, nel nuovo salone della Pastorale giovanile presso Il Tempio (via San Pietro, 32, a Pistoia). Le riflessioni che saranno proposte avranno “lo scopo di creare momenti di condivisione e preghiera alla scoperta della nostra fede e della bellezza dello stare insieme”.

Altre due iniziative saranno, a conclusione dell’Anno giacobeo, dal 26 luglio al 2 agosto 2022, il pellegrinaggio dei giovani a Santiago de Compostela insieme con il vescovo. La seconda iniziativa riguarda il nuovo progetto pastorale della Cei per gli adolescenti dal nome “Seme diVento”. Il sussidio preparato sarà presentato e condiviso durante gli incontri nelle realtà giovanili.