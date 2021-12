Papa a Cipro e in Grecia: conferenza stampa aereo, “è nell’orizzonte non lontano un incontro con il patriarca Kyrill”

“È nell’orizzonte non lontano un incontro con il patriarca Kyrill, credo che la prossima settimana viene da me Ilarion per concordare un possibile incontro”. A rivelarlo ai giornalisti, durante la conferenza stampa sul volo di ritorno dal viaggio apostolico a Cipro e in Grecia, è stato il Papa. “Il patriarca deve viaggiare, forse in Finlandia, e io sono comunque sempre disposto ad andare a Mosca, per dialogare con un fratello”, ha proseguito Francesco: “Per dialogare con un fratello non ci sono protocolli, un fratello ortodosso che si chiami Kyrill, Crysostomos, Ieronimos, e quando ci vediamo non balliamo il minuetto, ci diciamo le cose in faccia, ma come fratelli. Ed è bello vedere litigare i fratelli perché appartengono alla stessa madre, la madre Chiesa, ma sono un po’ divisi alcuni per l’eredità, altri per la storia che li ha divisi. Ma dobbiamo cercare di andare insieme, lavorare e camminare in unità e per l’unità”. “Sono riconoscente a Ieronymos, a Crysostomos e a tutti patriarchi che hanno questa voglia di camminare insieme”, l’omaggio del Papa, che ha raccontato: “Il grande teologo ortodosso Ziziulas, sta studiando l’escatologia, e scherzando una volta disse: l’unità la troveremo nell’Escaton! Lì sarà l’unità. Ma è un modo per dire: non dobbiamo stare fermi aspettando che i teologi si mettano d’accordo. Quello che dicono che Atenagora abbia detto a Paolo VI: mettiamo tutti i teologi su un’isola a discutere e noi andiamo insieme da un’altra parte. Ma questo è uno scherzo. Che i teologi continuino a studiare perché questo ci fa bene e ci porta a capire bene il trovare l’unità. Ma nel frattempo noi andiamo avanti insieme, pregando insieme, facendo la carità insieme. Io conosco per esempio la Svezia che ha penso la caritas luterana e cattolica insieme. Lavorare insieme e pregare insieme, questo possiamo farlo noi, il resto che lo facciano i teologi che non capiamo come si fa”.