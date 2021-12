Musica: su Radio Onda Uer nuova puntata sul cantautore Chris Cappell

Su Radio Onda Uer, la web radio di Formazione Integrale dell’Università Europea di Roma, è on line la nuova trasmissione ispirata all’arte e alla vita del cantautore Christian Cappelluti, in arte Chris Cappell, musicista di grande talento, scomparso nel 1998 a soli 22 anni. “Oggi, purtroppo, il mondo viene spesso dipinto a tinte scure”, afferma Carlo Climati, curatore della trasmissione: “Questo ci porta ad avere una visione distorta della realtà, che uccide la speranza. È bello far conoscere la storia di Christian, perché è una storia di speranza che ci porta a guardare al futuro. Tocca il cuore di tutti quelli che hanno ascoltato la sua musica e che hanno conosciuto i suoi doni”. L’arte e la storia di Christian hanno ispirato tantissimi giovani. I suoi genitori, Adriana e Franco, hanno dato vita ad una Fondazione che porta il suo nome e che ha contribuito a realizzare opere a supporto dell’istruzione e della formazione dei ragazzi. Fra le iniziative c’è il Chris Cappell College di Anzio, inaugurato nel 2002: un liceo di eccellenza, dotato, fra l’altro, di una biblioteca multimediale e di laboratori per musica, lingue straniere, informatica e fisica. Ne parla, in un’ intervista, l’ospite della trasmissione: Jacopo Cherzad, presidente dell’Associazione degli ex studenti del Chris Cappell College. Il programma di Radio Onda UER si può ascoltare gratuitamente qui.