Pellegrinaggio Macerata-Loreto: “Una luce in ogni casa”, giovedì messa in occasione della “Veglia della Venuta”

Per festeggiare la “Veglia della Venuta”, che ricorda il viaggio della Santa Casa, abitata da Maria, Gesù e Giuseppe, da Nazareth a Loreto, sul colle dove oggi sorge il santuario, giovedì 9 dicembre alle 19 a Macerata, nella chiesa dell’Immacolata, verrà celebrata una messa dal vescovo Giancarlo Vecerrica. Il gesto vuole anche ricordare l’accensione del grande falò che da tempo il Pellegrinaggio a piedi Macerata-Loreto, promotore dell’iniziativa, organizza in piazza a Macerata e in altre città ma che, a causa delle restrizioni Covid, non potrà tenersi. Al termine della messa a ciascuno verrà consegnato un lume, che verrà poi acceso personalmente o in famiglia ed esposto alla finestra. “Gli amici del Comitato Pellegrinaggio – si legge in un comunicato – propongono di vivere con creatività, in ogni luogo, questo gesto semplice, alla portata di tutti, per domandare di essere disponibili ad accogliere Gesù che viene, chiedendo alla Madonna il coraggio di attraversare questi tempi difficili”. Sarà possibile seguire la messa anche attraverso il canale YouTube dell’unità pastorale Immacolata-Santa Croce. Al termine verrà annunciata la data del 44° Pellegrinaggio Macerata-Loreto.