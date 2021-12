Natale: Missionari Cappuccini, torna a Milano il mercatino solidale

foto: Missionari Cappuccini

Torna anche quest’anno il mercatino solidale dei Missionari Cappuccini di piazzale Cimitero Maggiore 5 a Milano che resterà aperto fino al 9 gennaio 2022. Mentre al Palazzo della Regione i Frati di Missioni estere hanno realizzato e allestito la grande mostra dei presepi etnici, al convento si possono trovare eccellenze gastronomiche a km 0 e dalle regioni italiane terremotate, mobili e bigiotteria etnica dai 5 continenti, presepi di diverse dimensioni e altre proposte per la tavola delle feste e per idee regalo. La finalità è sempre raccogliere fondi per le missioni e sensibilizzare ai valori della fraternità rappresentata universalmente dal fondatore dell’Ordine San Francesco d’Assisi. I proventi della vendita natalizia saranno devoluti ai progetti di missioni estere in Asia, Brasile e Africa, in particolare a due orfanatrofi del cicariato apostolico di Harar in Etiopia, dove vivono bambini e ragazzi dai 4 ai 16 anni provenienti da zone rurali di estrema povertà. Al convento dei Missionari si potrà visitare anche la mostra di Diorami, un percorso artistico che si snoda attraverso 21 scene bibliche realizzate in diversi materiali (legno, resina e cartongesso) e dimensioni, dipinte a mano, per raccontare i momenti salienti dell’infanzia di Gesù. Il mercatino offre, tra l’altro, il panettone dei Missionari, marmellate delle suore trappiste di Vitorchiano, cotechino e salumi a km 0 della comunità di recupero per ex tossicodipendenti cascina Il Mulino, miele, pasta, formaggi di Norcia per aiutare le aziende locali colpite dal sisma del 2016, presepi in terracotta o altri materiali, mobili, bigiotteria e artigianato. Ingresso libero tutti i sabati dalle 15 alle 17.30, le domeniche e i giorni festivi esclusi Natale, Santo Stefano e primo dell’anno, dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 18 (Epifania compresa). Per sostenere il progetto missionario: https://www.missioni.org/come-aiutarci/ specificando la causale Orfanotrofi in Etiopia.