Paesi Bassi: “Fede e professione: una guida al dialogo tra cristiani e musulmani”. Iniziativa interreligiosa fra cattolici e islam

La Piattaforma islamica (Ins) e il Gruppo di contatto cattolico per il dialogo interreligioso (Cic) nei mesi scorsi hanno organizzato cinque pasti durante i quali musulmani e cattolici che svolgono la stessa professione si sono confrontati sul tema del ruolo della fede nella loro pratica professionale. Medici, giornalisti, politici, pastori e professionisti del dialogo si sono trovati attorno alla tavola per conoscersi e condividere esperienze. Da queste conversazioni interreligiose è stato pubblicato un opuscolo, “Fede e professione: una guida al dialogo tra cristiani e musulmani”. Si tratta di fatto di uno strumento che offre “linee guida per l’organizzazione di incontri di dialogo” e alcuni spunti tematici per il confronto. Il libretto è disponibile on line (in olandese). Poiché non è stata possibile una presentazione ufficiale della brochure, in ragione delle restrizioni legate alla diffusione del Covid nel Paese, sul sito dei vescovi olandesi è stato pubblicato un video di presentazione. Il Gruppo di contatto cattolico per il dialogo interreligioso (Cic) è presieduto dal vescovo ausiliare di Utrecht mons. Herman Woorts.