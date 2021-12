Pesca: Roma, domani l’evento “Centootto e La Cala” con i 18 marittimi di Mazara del Vallo

Un anno fa, il 17 dicembre, venivano liberati i diciotto pescatori di Mazara del Vallo, sequestrati al largo delle coste libiche, e trattenuti in carcere per 108 giorni, mentre le loro famiglie e il sindacato combattevano, a terra, per sensibilizzare le autorità italiane a intercedere per la loro liberazione. Ad accogliere a Roma i protagonisti di questa storia sarà il Cinema Troisi (via Girolamo Induno, 1) domani, 21 dicembre alle 10.15, dove si terrà l’evento “Centootto e La Cala. Storie di pesca, incontri e scontri nel Mediterraneo”. L’iniziativa, promossa da Confronti Kino e Fai Cisl – che hanno prodotto il film “Centootto” – in partenariato col Cinema Troisi, in collaborazione con Bompiani Editore, sarà un momento di riflessione comune sulla vicenda che ha coinvolto i pescatori mazaresi. Dopo la proiezione del docufilm “Centootto”, prodotto da Fai Cisl e Confronti Kino, e diretto da Giuseppe Bellasalma, Michele Lipori e Claudio Paravati, si terrà una tavola rotonda sul tema “Centootto e La Cala. Storie di pesca, incontri e scontri nel Mediterraneo”. Dopo i saluti di apertura di Marco Tarquinio (direttore di Avvenire) e di don Bruno Ciceri (direttore internazionale della Stella Maris Network), interverranno: Goffredo Fofi (critico cinematografico), Michele Lipori (co-regista), Giuseppe Bellasalma (co-regista), Patrizio Giorni (segretario nazionale Fai Cisl), Giuseppe Ciulla (autore del libro La Cala), Catia Catania (autrice del libro La Cala). Modera Stefania Sarallo (redazione Confronti). Infine sarà inaugurata la mostra fotografica “Centootto”, curata da Michele Lipori, che rimarrà aperta al pubblico fino al 28 dicembre. Saranno presenti i pescatori di Mazara sequestrati un anno fa e le loro famiglie, in attesa di essere ricevuti da Papa Francesco il 22 dicembre.