Diocesi: Locri-Gerace, il 22 dicembre riapre al culto la Cattedrale “S. Maria del Mastro”

Dopo un lungo periodo di chiusura per lavori di restauro, mercoledì 22 Dicembre riaprirà al culto la Cattedrale “S. Maria del Mastro” di Locri. Il rito per la Dedicazione del nuovo altare, unitamente alla Benedizione della Cattedra e dell’Ambone, sarà presieduto mons. Francesco Oliva, vescovo di Locri-Gerace. I lavori per l’adeguamento liturgico della Chiesa Cattedrale, riferisce la diocesi, rappresentano il secondo intervento di un ampio progetto, finanziato grazie ai contributi concessi dalla Cei e con i fondi dell’8×1000, mirato al restauro e al risanamento conservativo dell’edificio di culto. La prima parte dei lavori iniziati nell’aprile del 2017 e conclusi a novembre del 2020 hanno riguardato il rifacimento della facciata, questo secondo intervento, oltre al consolidamento statico, è stato destinato all’adeguamento liturgico e alla creazione di nuovi spazi liturgici all’interno dell’aula e del presbiterio, al fine di poter disporre di una Cattedrale consona alla liturgia post-conciliare e rispettosa delle nuove disposizioni fornite dalla Cei. Visto il perdurare dell’emergenza pandemica causata dal Covid-19, sarà possibile soltanto una partecipazione in forma rappresentativa del clero e dei fedeli laici. Per tutti ci sarà la possibilità di seguire la celebrazione in diretta streaming e televisiva su Telemia e sui canali social della Diocesi.