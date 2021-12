Natale: Perugia-Città della Pieve, gli appuntamenti con il card. Bassetti

Il mondo della sofferenza nel corpo e nello spirito, il mondo del lavoro, del volontariato, giovanile e della famiglia: sono gli ambiti della società a cui il card. Gualtiero Bassetti, arcivescovo di Perugia-Città della Pieve e presidente della Cei, rivolge la sua attenzione nei giorni delle imminenti festività natalizie. Domani, alle 11, il cardinale presiederà, nella cattedrale di Perugia, la messa con le Forze Armate; nel pomeriggio, alle 15.30, celebrerà l’Eucaristia, presso il “Villaggio Carità-Sorella Provvidenza” di Perugia, con gli operatori delle “Edizioni Frate Indovino” dei Padri cappuccini e una rappresentanza di volontari della Caritas diocesana. Mercoledì 22, alle 11, in cattedrale, presiederà la celebrazione eucaristica con i collaboratori degli uffici e servizi di curia e con i responsabili degli uffici pastorali diocesani. Sempre il 22 dicembre, alle 21.15, sarà tra il pubblico online del concerto dei Cori parrocchiali dal titolo “Cantiamo insieme la speranza”. Evento canoro che potrà essere seguito sui canali Facebook e YouTube di Caritas Perugia-Città della Pieve, dedicato alla campagna “Emergenza Abitativa”. Durante il concerto si potranno effettuare donazioni per questa campagna promossa dalla Caritas. Giovedì 23 dicembre, alle 9, il cardinale visiterà il carcere di Capanne, dove si intratterrà per lo scambio degli auguri natalizi con una rappresentanza di detenuti e detenute e del personale di sorveglianza e rieducativo. Nel pomeriggio, alle 17.30, celebrerà l’Eucaristia con i malati e il personale sanitario dell’ospedale “Santa Maria della Misericordia” di Perugia. Non mancherà di portare il suo conforto e l’augurio natalizio agli anziani non autosufficienti della Residenza protetta “Fontenuovo” di Perugia nel visitarla domenica 2 gennaio, alle 10.30. Il cardinale presiederà la messa della Notte di Natale, venerdì 24 dicembre, alle 24, nella cattedrale di San Lorenzo, mentre la messa di Natale, sabato 25 dicembre, alle 11, sarà presieduta dal vescovo ausiliare mons. Marco Salvi. Nel pomeriggio del 25 dicembre, alle ore 18, il cardinale celebrerà l’Eucaristia nella concattedrale dei Santi. Gervasio e Protasio di Città della Pieve. Domenica 26 dicembre, alle 11, giorno in cui la Chiesa celebra la Santa Famiglia di Nazareth, incontrerà una rappresentanza di famiglie presso la parrocchia di San Sisto, celebrando con loro la messa. Venerdì 31 dicembre, alle 18, e sabato 1° gennaio, alle 18, celebrerà in cattedrale le messe con il canto del Te Deum (di fine anno) e con il canto del Veni Creator (di inizio anno). Giovedì 6 gennaio, alle 11, il cardinale celebrerà, in cattedrale, la messa dell’Epifania del Signore. Nel pomeriggio, alle 15.45, si recherà nella parrocchia di San Giovanni Battista in Ferro di Cavallo dove assisterà alla Sacra rappresentazione dell’arrivo dei Magi, promossa dall’Ufficio diocesano di pastorale familiare, animata da famiglie e giovani della parrocchia e del Cammino Neocatecumenale. In occasione dei primi 20 anni dell’iniziativa del pranzo di Natale che l’arcivescovo consuma insieme a persone in difficoltà e, il giorno di Natale, alle 12.30, il card. Bassetti benedirà e inaugurerà infine la seconda mensa che la Caritas diocesana attiva a Perugia città.