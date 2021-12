Natale: Mpv, sul sito offerta di regali “ad alto valore aggiunto” per sostenere una mamma che sta vivendo una gravidanza difficile

Foto Movimento per la vita

“Quale momento migliore del Natale per celebrare la vita? Questo Natale stupisci parenti e amici con un regalo solidale Mpvi”. Così il Movimento per la vita italiano (Mpv) invita a scegliere uno dei doni messi a disposizione sul sito web mpv.org.

“Scegliere un regalo Mpvi – si legge in una nota del Movimento – significa abbracciare una mamma che sta attraversando una gravidanza inaspettata o difficile, sostenerla nel momento più delicato ed incoraggiarla ad accogliere la vita che porta in grembo”. Per questo si tratta di regali “ad alto valore aggiunto”. Astucci, matite, calendari, candele, ciondoli, shopper: doni “bellissimi, utilissimi e, soprattutto, con il ricavato si potrà sostenere una mamma che vive una gravidanza difficile”.