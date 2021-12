Povertà: Caritas Roma, al via vaccinazioni per ospiti della mensa “Giovanni Paolo II” a Colle Oppio

A partire da oggi, 20 dicembre, gli ospiti della mensa “Giovanni Paolo II” della Caritas di Roma a Colle Oppio potranno ricevere il vaccino anti Covid-19 all’interno della struttura. L’iniziativa, realizzata dalla Asl Roma 1 in collaborazione con la Croce rossa italiana, intende garantire le vaccinazioni alle persone senza dimora. L’equipe medica della Croce Rossa sarà presente ogni lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 10.30 alle ore 13.30 presso la mensa, e in fase iniziale somministrerà 20 dosi di vaccino al giorno. Continua così la collaborazione tra Asl Roma 1, Croce rossa e Caritas di Roma che, durante i mesi della pandemia, ha visto più volte i medici e il personale sanitario supportare gli ospiti delle strutture diocesane. Ricordiamo inoltre che in questi giorni le equipe notturne dei volontari della Caritas e della Croce rossa saranno attive per offrire un sostegno alle persone senza dimora che dormono in strada.