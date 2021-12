Diocesi: Crema, intitolato un parco a don Vincenzo De Maestri, indimenticato parroco della comunità di San Bernardino

Dopo l’annuncio, nella mattina di sabato 18 dicembre, l’amministrazione comunale di Crema ha proceduto a due nuove intitolazioni di parchi cittadini. L’area verde di via XI Febbraio nel quartiere di San Bernardino è stata dedicata a don Vincenzo De Maestri (1912-2013), indimenticato parroco della comunità. Presenti l’attuale parroco don Lorenzo Roncali, il vicario generale e collaboratore dell’Unità pastorale San Bernardino-Castelnuovo-Vergonzana, don Maurizio Vailati, il sindaco Stefania Bonaldi, l’assessore Matteo Gramignoli, il presidente del Consiglio comunale, Gianluca Giossi, ma anche diversi parenti del sacerdote. Il parco don Vincenzo De Maestri nasce dalla “stima espressa da molti cittadini residenti nella frazione per una figura, che sarà ricordata per sempre anche attraverso questa targa istituzionale, di riferimento per diverse generazioni. Un sacerdote che ha speso 77 anni della sua vita per la comunità sanbernadinese”. “Questo momento cade a pochi giorni da quello che sarebbe stato il compleanno di don Vincenzo, scomparso nel 2013 all’età 100 anni e rimasto nel cuore dei suoi parrocchiani”, ha dichiarato don Roncali prima della benedizione della targa. Sempre nella mattina di sabato, inoltre, è seguita anche l’altra intitolazione, a San Carlo, del parco di via Nenni, dedicato alle “Madri Costituenti”. Si tratta, in tal caso, di una delle diciotto intitolazioni del progetto dell’amministrazione comunale sulla toponomastica femminile.