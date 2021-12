Slovacchia: vescovi invitano alla vaccinazione e a comportamenti responsabili in vista del Natale

(Bratislava) – In questo periodo prenatalizio siamo invitati alla frugalità e alla preghiera. È questo l’invito contenuto nel messaggio di Avvento di mons. Stanislav Zvolenský, presidente della Conferenza episcopale slovacca, secondo il quale la venuta del Signore annunciata dal Vangelo è un richiamo a collaborare costantemente con Lui e ad aprire i nostri cuori. “Nel mezzo degli eventi drammatici cui assistiamo nel mondo e nella società o nel deserto dell’indifferenza e del materialismo pratico, i cristiani ricevono da Dio il dono della salvezza e sono chiamati a testimoniarlo attraverso uno stile di vita che dovrebbe essere al di sopra della media”, si legge nel messaggio. L’arcivescovo sottolinea che la comunità dei credenti è chiamata ad essere “segno vivo dell’amore e della giustizia di Dio”. Tutte le Chiese della Slovacchia sono rimaste chiuse lo scorso Natale a causa delle restrizioni imposte dalla pandemia. Quest’anno le misure saranno meno rigide nonostante l’intensificarsi della terza ondata della pandemia da Covid-19. La Conferenza episcopale accoglie con favore la decisione del governo di allentare le restrizioni in vista delle imminenti celebrazioni natalizie, ma invita i fedeli a comportarsi con la massima responsabilità e cautela. Tutti i vescovi slovacchi hanno recentemente sottoscritto una dichiarazione congiunta sulla vaccinazione: “Facciamoci coraggio e compiamo questo passo per amore nei confronti del prossimo, dei deboli e dei vulnerabili. È una dimostrazione concreta e matura della nostra fede in Dio, nonché espressione di un impegno consapevole e coerente per la vita”, si legge nel documento.