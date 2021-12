Natale: Roma, le celebrazioni con il card. De Donatis

In questo tempo di Natale, il car d. Angelo De Donatis, vicario generale del Papa per la diocesi di Roma, presiederà diverse celebrazioni eucaristiche. In particolare, venerdì 24 dicembre alle 18.30 nella basilica di San Giovanni in Laterano presiederà la celebrazione liturgica della Natività del Signore del Signore. Il giorno successivo, sabato 25 dicembre alle 11, nella parrocchia di Santa Maria in Domnica alla Navicella celebrerà la Messa di Natale, che verrà trasmessa in diretta su Rai Uno. Domenica 26 dicembre alle ore 10.30 nella basilica di San Giovanni in Laterano celebrerà la Messa nella festa della Santa Famiglia. L’ultima celebrazione del 2021 avrà luogo il 31 dicembre: il card. De Donatis, alle 17, parteciperà ai primi Vespri della solennità di Maria Santissima Madre di Dio e al canto del “Te Deum”, presieduta da Papa Francesco. Infine, domenica 9 gennaio 2022 alle ore 19, sempre nella basilica di San Giovanni in Laterano, il porporato presiederà il mandato di preghiera per il Cammino Sinodale.