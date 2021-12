Ecumenismo: ieri a Bari incontro del metropolita Hilarion (Patriarcato di Mosca) con l’arcivescovo Satriano

Foto arcidiocesi Bari-Bitonto

Ieri, domenica 19 dicembre, in occasione della festa liturgia di San Nicola secondo il calendario Giuliano, l’arcivescovo di Bari-Bitonto, mons. Giuseppe Satriano, ha incontrato presso il Convento dei padri domenicani della Basilica di San Nicola il Metropolita Hilarion Alfeev, Presidente del Dipartimento per le Relazioni Esterne del Patriarcato di Mosca, che nella mattina aveva celebrato la divina liturgia. A darne notizia è l’arcidiocesi che in una nota diffusa oggi parla di un “incontro, caratterizzato da grande cordialità” che “ha avuto come oggetto le relazioni intercorse tra la Chiesa ortodossa russa e l’Arcidiocesi di Bari-Bitonto”. Anche il Patriarcato di Mosca dà resoconto dell’incontro. In una nota pubblicata sul sito mospat.ru, si fa sapere che il metropolita Hilarion si è congratulato con mons. Satriano per la sua nomina alla Sede Episcopale della città di Bari, “esprimendo l’auspicio che l’alto livello di cooperazione con la Chiesa ortodossa russa raggiunto sotto il suo predecessore, l’Arcivescovo Francesco Cacucci, prosegua anche in futuro”. Durante l’incontro si è parlato della “speciale venerazione che san Nicola ha nella Chiesa russa, dei pellegrinaggi annuali dei fedeli ortodossi provenienti da Russia, Ucraina, Bielorussia, Moldova e altri Paesi” ed è dedicata particolare attenzione al trasferimento delle reliquie di San Nicola a Mosca e San Pietroburgo nel 2017. Le parti hanno discusso vari aspetti dell’interazione ortodosso-cattolica di reciproco interesse. Al termine dell’incontro, il metropolita Hilarion e l’arcivescovo Giuseppe Satriano si sono scambiati dei doni.