Parlamento Ue: “Augurerai”, a Santo Stefano spettacolo su Raidue nel segno dei valori europei

Il Parlamento europeo, Ufficio per l’Italia, non si dimentica del Natale e nemmeno di Santo Stefano. Martedì 21 dicembre, alle 11.30, si terrà una conferenza stampa di presentazione di “Augurerai”, il programma, prodotto da Lilith Factory in collaborazione con l’Ufficio del Parlamento europeo in Italia, che andrà in onda su Raidue il 26 dicembre alle 9.30. “In occasione delle festività, ‘AugureRai’ ospiterà attivisti, attori, cantanti, ballerini e comici”, si legge in un comunicato. “Al centro dello spettacolo ci saranno storie e messaggi legati ai valori cari anche all’Unione europea, come uguaglianza, solidarietà e legalità”. Tra i contributi previsti, quelli de: il presidente del Parlamento europeo David Sassoli, il Microbiscottificio Frolla che ha vinto il Premio cittadino europeo, le cittadine che partecipano alla Conferenza sul futuro dell’Europa Teresa Curatelo, Dora Maria Penaloza, Caterina Franca Drago e Gioia Maria Apuzzo e l’attivista Potito Ruggiero, che ha partecipato alla campagna del Parlamento europeo “Voglio un pianeta cosi”.

Alla puntata parteciperanno anche diversi persona dello spettacolo. Alla conferenza stampa saranno presenti la conduttrice Metis Di Meo, l’attrice Giulia Elettra Gorietti e, in collegamento, il cantante Lorenzo Baglioni e Teresa Curatelo, cittadina partecipante alla Conferenza sul futuro dell’Europa.