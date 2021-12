Natale: Vicenza, mercoledì mons. Pizziol incontra gli operatori dei media e presenta la lettera di auguri alla diocesi

Il vescovo di Vicenza, mons. Beniamino Pizziol, incontrerà mercoledì 22 dicembre, alle 11 nel palazzo vescovile, i giornalisti vicentini e gli operatori dei media locali, per lo scambio di auguri per il Natale. In quella occasione sarà presentata la lettera di Natale 2021 alla diocesi dal titolo “Prese con sé” nella quale, informa la diocesi in un comunicato stampa, il vescovo offre alcune riflessioni su temi di attualità quali la pandemia, le difficoltà economiche o psicologiche di tante famiglie e giovani, la crisi dei migranti e la loro difficile situazione nei paesi dell’est Europa, partendo dalla figura e dall’esperienza di san Giuseppe.