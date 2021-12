Diocesi: Agrigento, a febbraio mons. Damiano presiederà l’ordinazione di quattro nuovi diaconi

Il vescovo di Agrigento, mons. Alessandro Damiano, il prossimo 25 febbraio, solennità del patrono san Gerlando, presiederà l’ordinazione diaconale di quattro seminaristi. Lo ha annunciato ieri lo stesso presule al termine della celebrazione eucaristica in occasione del “Convegno dei genitori” dei seminaristi. A diventare diaconi saranno Marco Caruso, della comunità Beata Maria Vergine del Carmelo-Beata Maria Vergine di Fatima (Agrigento), Salvatore Casà, della comunità parrocchiale di S. Antonino in Raffadali, Angelo Porrello, della comunità parrocchiale di S. Barbara in Licata, e Marco Scirica, della comunità della Chiesa madre di Menfi.

Il rito sarà celebrato nella cattedrale di Agrigento alle alle 17.