Diocesi: mons. Coccia (Pesaro), “auguri di buon Natale sinodale”

Sono auguri di un “buon Natale sinodale” quelli che mons. Piero Coccia, arcivescovo di Pesaro invia alla sua diocesi in occasione delle feste natalizie. Pubblicato sul sito diocesano, il messaggio ricorda che “Dio si è reso presente in ogni essere umano, a qualunque latitudine, tempo, etnia, cultura, condizione sociale o di vita appartenga e lo ha elevato ad una dignità così alta che nessun limite suo né alcuna prevaricazione altrui potranno mai annientarla. Riconoscere l’irriducibile dignità di ciascuno e proclamarne il fondamento, sono – scrive mons. Coccia – alla radice del rispetto assoluto e totale che è dovuto a tutti e a ciascuno, anche quando risulta nemico”. Richiamando alla convocazione, da parte di Papa Francesco, di un Sinodo universale, mons. Coccia esprime l’augurio che in “questo Natale si preghi il Signore perché rinasca più vitale che mai in noi, ci accompagni in questo cammino, prenda ancora più stabilmente dimora nei nostri cuori, li apra agli altri. E soprattutto ce ne faccia prendere amorevole cura, vivendo gesti di umanità concreti. Desidero quindi ringraziare il Signore per le tante persone – dentro e fuori la Chiesa – che già testimoniano ogni giorno il loro rispetto e amore verso gli altri, custodendo la tenerezza e il calore dell’umano. Sono persone che – conclude mons. Coccia – vivendo l’umanesimo della concretezza, fanno riscoprire l’infinito di Dio nella cura dell’uomo e offrono un vero farmaco contro gli esiti disumanizzanti in cui rischia di degenerare la società attuale”.