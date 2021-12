Diocesi: Campobasso, da domani concerti di musica organistica della tradizione natalizia

Musica e arte per comunicare la Speranza: è quanto si propone la Parrocchia di Sant’Antonio di Padova a Campobasso, per le prossime feste natalizie, accanto al programma liturgico. Si tratta di una serie di concerti di musica organistica e corale con momenti vocali sulla tradizione dei canti corali del Natale che si alterneranno a momenti strumentali con il suono dell’organo a canne. Nel cartellone spicca il Concerto internazionale del 21 dicembre ore 19.00 “Il Natale in Italia” dell’inedita formazione “Adoro” composta da cinque giovani seminaristi provenienti dall’Ucraina. L’occasione è data dall’incontro della Comunità ucraina presente nella Città capoluogo e nel territorio del Molise. Tutti i concerti sono ad ingresso libero fino ad occupazione dei posti disponibili secondo le disposizioni normative anti-Covid.