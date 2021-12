È in programma per la serata di oggi, lunedì 20 dicembre, l’incontro del vescovo di Lamezia Terme, mons. Giuseppe Schillaci, con i docenti di religione cattolica, i rappresentanti di associazioni e aggregazioni laicali, le autorità civili e militari per lo scambio di auguri in occasione del Natale. L’appuntamento si terrà dalle 18 nel salone “S. Giovanni Paolo II” del seminario vescovile.