Diocesi: Belluno, venerdì “Far ridere le carte”. Una giornata di studi attorno a Dante e al Lolliniano 35

“Far ridere le carte: giornata di studi attorno a Dante Alighieri e al Lolliniano 35”. Questo il titolo dell’appuntamento promosso per venerdì 3 dicembre, a Belluno, dal Seminario Gregoriano e dall’Istituto superiore di scienze religiose “Giovanni Paolo I”. A partire dalle 17, presso l’aula magna del Seminario, è in programma un nuovo evento, dopo la mostra “E quindi uscimmo a rivedere le stelle” ospitata in estate, che vuole essere un ulteriore contributo alle iniziative per il settimo centenario della morte di Dante. Tre gli interventi previsti. Il primo su “Appunti sui tempi di composizione della Commedia” sarà proposto da Paolo Pellegrini, docente di Filologia italiana all’Università di Verona. Sandro Bertelli, docente di Paleografia latina e Codicologia all’Università di Ferrara, illustrerà nello specifico “Il Codice Lolliniano”. Paolo Trovato, ordinario di Storia della lingua italiana a Ferrara, dove insegna anche Critica testuale, proporrà un approfondimento su “Il Lolliniano e la produzione in serie fiorentina di copie della ‘Commedia’.

Per partecipare al convegno è necessaria la prenotazione scrivendo all’indirizzo bibliotecagregoriana@chiesabellunofeltre.it. L’accesso sarà consentito solo ai possessori di green pass. La giornata di studi sarà trasmessa anche in diretta in streaming su Radio Abm, sul canale YouTube dell’Istituto superiore di Scienze religiose e sulla pagina Facebook dell’associazione “Bellunesi nel mondo”.