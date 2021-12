Papa Francesco: “non trascurate gli anziani, se potete averli in famiglia non mandateli fuori”

foto SIR/Marco Calvarese

“Non trascurarli, e se potete averli in famiglia non mandateli fuori”. È l’appello a braccio del Papa per gli anziani, al termine dell’udienza di oggi, durante i saluti ai fedeli di lingua italiana. “Gli anziani sono le nostre radici, non trascurateli”, ha proseguito Francesco a braccio. Poi gli auguri per il tempo di Avvento, che “ci invita a prepararci al Natale, accogliendo senza timore Gesù Cristo che viene in mezzo a noi”. “Se gli spalanchiamo la porta della vita, tutto acquista una luce nuova e la famiglia, il lavoro, il dolore, la salute, l’amicizia, diventano altrettante occasioni per scoprire la sua consolante presenza, presenza di Emmanuele che vuol dire Dio con noi e per testimoniare questa sua presenza agli altri”, ha assicurato il Papa: “Prepariamoci così, allargando il cuore per il Natale”, l’invito ancora fuori testo. Francesco ha salutato inoltre gli Istituti religiosi femminili che celebrano il loro Capitolo Generale: le Suore di San Giuseppe di Chambéry, le Suore Missionarie del Catechismo, le Suore Missionarie dell’Apostolato Cattolico e le Suore Ospedaliere della Misericordia. “Sono brave queste suore”, l’omaggio a braccio.