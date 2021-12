Caritas Svizzera: Peter Lack sarà il nuovo direttore

Il Comitato di Caritas Svizzera ha eletto Peter Lack direttore della stessa organizzazione umanitaria. L’attuale direttore della Federazione svizzera dei samaritani vanta un’ampia esperienza nel management di organizzazioni non profit.

Peter Lack ha 53 anni e vive a Birsfelden. Laureato in teologia, ha studiato a Lucerna, Berkeley (Usa) e Friburgo. Ha inoltre seguito uno studio postlaurea in gestione delle associazioni e organizzazioni non profit all’università di Friburgo. Nella sua carriera professionale Peter Lack è stato operatore nella pastorale ospedaliera e nella pastorale Aids; ha anche lavorato come coach e supervisore nonché come docente e autore occupandosi di questioni legate alla bioetica. In seguito è stato per molti anni impegnato nel management di varie organizzazioni non profit: ha ricoperto il ruolo di direttore della Gesellschaft für das Gute und Gemeinnützige (GGG) di Basilea, è stato direttore generale della Fondazione per bambini malati di cancro della Regio Basiliensis e ceo dell’organizzazione Cancro infantile in Svizzera. In qualità di responsabile del progetto globale ha avviato e messo in atto con successo il risanamento e il riorientamento strategico della Federazione svizzera dei samaritani.

Peter Lack assumerà la carica di direttore il 19 aprile 2022 e segue a Peter Marbet che ha lasciato Caritas Svizzera nell’agosto del 2021. “Il comitato direttivo di Caritas Svizzera è convinto di aver trovato con Peter Lack una personalità che saprà impegnarsi appieno per le tematiche e le questioni tanto care a Caritas e che contribuirà all’ulteriore sviluppo dell’organizzazione”, si legge in una nota.