foto SIR/Marco Calvarese

“Ricorre oggi la Giornata mondiale contro l’Aids”. Lo ha ricordato il Papa, al termine dell’udienza di oggi, prima del saluto ai fedeli italiani. “È un’importante occasione per ricordare tante persone affette da questo virus, per molte delle quali non è disponibile l’accesso alle cure essenziali”. Infine, l’auspicio per “un rinnovato impegno solidale per trattamenti sanitari equi ed efficaci”.