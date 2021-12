Giornalismo: Premio “Natale Ucsi”, Priante, Senatore, Lasta, Duran i vincitori dell’edizione 2021

(Foto: Premio Natale Ucsi Verona)

Andrea Priante (Corriere Veneto) e Bianca Senatore (menzione – L’Espresso) per la stampa, Alessio Lasta (La7) per la tv, Lucas Duran (Radio Vaticana) per la radio, Gerolamo Fazzini (Famiglia Cristiana) per “Il genio della donna”, Marialaura Iazzetti (L’Espresso) per la targa “Giovani” e Maria Teresa Ferrari per la sezione “Giornalisti e società”, a cura della Conferenza episcopale del Triveneto, sono i vincitori del Premio giornalistico nazionale “Natale Ucsi” 2021, intitolato al giornalista veronese Giuseppe Faccincani e promosso dall’Unione cattolica stampa italiana sezione di Verona.

“Incoraggiante segnale – ha dichiarato Stefano Filippi, presidente dell’Ucsi Verona – è stata non solo l’affluenza, 148 candidature, ma anche il contenuto dei materiali. È ora il momento più bello, dei complimenti ai vincitori – e, comunque, a tutti i partecipanti – e dei ringraziamenti ai sostenitori per il traguardo tagliato anche quest’anno. Il vero successo, peraltro, è nei racconti, nei servizi di giornaliste e giornalisti che, giorno dopo giorno, danno attenzione all’impegno sociale: i vincitori sono, alla fine, tutte le persone che sono state aiutate e hanno potuto lenire un dolore, colmare una mancanza, migliorare la propria vita, grazie alla sensibilità della stampa. Ringrazio la giuria e don Bruno Cescon per il tempo dedicato. Il ‘bene che non si dice’ fa notizia e noi cerchiamo di fare arrivare lontano la sua voce”.

Tra i temi che quest’anno sono stati più affrontati, spicca il rapporto tra adolescenti e pandemia. La rosa delle candidature ha visto la presenza di testate da tutta Italia, cattoliche e non: un’adesione eterogenea, nel comune denominatore delle finalità del premio.

L’iniziativa è stata sostenuta da Fondazione Cattolica Assicurazioni, Fondazione Banca Popolare di Verona, Comune di Verona e Ufficio regionale per le comunicazioni sociali della Conferenza episcopale del Triveneto (Cet) e ha goduto del patrocinio dell’Ucsi nazionale, dello stesso Comune di Verona che ne ospita da sempre la cerimonia di premiazione, dell’Ordine nazionale dei giornalisti e dell’Ordine dei giornalisti del Veneto.

La premiazione avverrà sabato 11 dicembre, alle ore 11, a Palazzo Barbieri.