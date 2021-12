Economia sociale: Acli, a Roma il 2 e il 3 dicembre la Conferenza dei servizi

“Viviamo tempi difficili: ma proprio per questa ragione abbiamo deciso di gettare il cuore oltre l’ostacolo ed organizzare un incontro per tutto il nostro mondo. Una opportunità di incontro e confronto per ritessere relazioni, costruire visioni condivise sul futuro ed elaborare strategie comuni”. Così il presidente nazionale, Emiliano Manfredonia, ha presentato la Conferenza dei servizi Acli che si svolgerà presso la Fraterna Domus in via Sacrofanese 25, a Roma, il 2 e il 3 dicembre.

L’evento è organizzato dalle Acli nazionali con Caf Acli, Enaip Nazionale e Patronato Acli e prevede giovedì 2 dicembre, alle 11, il saluto del presidente Manfredonia, e subito dopo un primo appuntamento in plenaria: “Tra storia e futuro – La storia dei servizi e delle imprese Acli” a cura di Lanfranco Norcini Pala, un breve momento che ripercorre le origini delle Acli dal dopoguerra a oggi. A seguire Il censimento delle imprese del sistema Acli, una ricerca curata da Iref e presentata dal ricercatore Cristiano Caltabiano e dal presidente dell’ente di ricerca, Paolo Petracca, che darà una fotografia del presente. Dopo pranzo le varie realtà di imprese e servizi si confronteranno con la propria rete per valutare risultati raggiunti e linee strategiche di sviluppo per il futuro. Nella mattinata è previsto anche il saluto del ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Andrea Orlando.

Durante la giornata si svolgeranno gli eventi di Patronato Acli, Caf Acli ed Enaip oltre al Consiglio nazionale del Cta Acli. Alle 17, si terrà “Integrazione di valori: sport olimpico e paralimpico giocano insieme”, evento organizzato da Us Acli per presentare il progetto Mol.o sport: lo sport moltiplicatore di opportunità per combattere disagio giovanile. La giornata si concluderà alle 21,30 con lo spettacolo dell’attore Giovanni Scifoni. Venerdì 3 dicembre si inizia alle 9,30 con il panel “Umanesimo digitale: la rotta della fraternità per navigare nella complessità” con il filosofo Mauro Ceruti, alle 10,15 il secondo panel “Responsabilità sociale d’impresa e promozione dell’uomo attraverso il lavoro” con padre Davide Carbonaro e l’ad di Vittoria Assicurazioni, Cesare Caldarelli. Alle 11,30 verrà presentata l’altra ricerca curata da Iref: “I lavoratori dei servizi Acli durante la pandemia” con Paolo Ricotti, presidente del Patronato Acli, Stefano Parisi, presidente del Caf Acli, e i ricercatori Iref. A seguire su terrà una tavola rotonda intitolata “Il credito, un investimento sulle persone che investono sul loro futuro”. Alle 14.30 la messa celebrata dal card. Enrico Feroci.