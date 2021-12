Banco Alimentare: Lazio, da oggi Monica Tola nuova direttrice

Da oggi il Banco Alimentare del Lazio ha un nuovo direttore. Si tratta di Monica Tola, romana d’adozione, con una lunga esperienza in Caritas Italiana dove per 21 anni ha camminato con la Chiesa, condividendo percorsi di animazione del senso della carità, formazione e progettazione su diversi ambiti. In una nota del Banco Alimentare del Lazio, viene ricordato che in passato la nuova direttrice ha lavorato per la promozione delle Caritas diocesane e parrocchiali, il rafforzamento dei centri di ascolto e degli osservatori di povertà e risorse. Si è occupata di microcredito e progettazione sociale, ed ha coordinato le attività e i progetti delle Caritas diocesane in ambito di aiuto alimentare. Nell’ultimo anno, da responsabile dell’ufficio Innovazione e Sviluppo, si è occupata di criteri etici, raccolta fondi e progetti di promozione dei diritti delle donne. “A lei – conclude la nota – gli auguri del presidente, del direttivo, dei dipendenti e di tutti i volontari del Banco”.