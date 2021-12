Paesi Bassi: i vescovi scelgono il coprifuoco anche per le chiese. Le messe a Natale dovranno concludersi entro le 17

Il coprifuoco sarà in vigore anche per la Chiesa nei Paesi Bassi. Lo hanno deciso i vescovi che in una nota oggi annunciano che a partire da oggi, 1° dicembre, non si svolgeranno più celebrazioni ed eventi nelle chiese tra le 17.00 e le 5.00. “Questo varrà anche per il Natale”, dice la nota. Ovviamente gli incontri di catechesi o le riunioni del consiglio parrocchiale potranno essere svolti in via digitale. Invece tutte le messe devono essere concluse entro le 17.00. Questa misura si aggiunge a quelle già introdotte nelle settimane passate della “misura del metro e mezzo” e quindi il sistema di prenotazione per le messe in cui si preveda particolare affluenza. “Come l’anno scorso, a Natale non saranno possibili messe pubbliche di mezzanotte”, per cui i vescovi chiedono alle parrocchie di “sfruttare appieno le opportunità per celebrare il Natale durante la giornata, anche nei giorni dell’ottava di Natale”. Questa decisione genera grande dispiacere ma nasce dal desiderio “che la chiesa non sia fonte di contagio”. “Le nuove misure chiedono ancora alle parrocchie e a tutti i credenti impegno e perseveranza”, scrivono i vescovi, che ringraziano tutti coloro “che lavorano instancabilmente” affinché il cammino verso il Natale avvenga nel miglior modo possibile. Come già lo scorso anno, è attivo un sito internet (https://www.vierkerstmis.nl/) con molte risorse e suggerimenti per vivere l’Avvento.